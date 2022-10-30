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الراعي: الطريق إلى قصر بعبدا يمرّ باحترام الدستور والشرعية وعجم تجهيرها لهذا المحور أو ذاك

Lebanon 24
30-10-2022 | 04:46
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باسيل: ندعو للحوار ونعتقد على المستوى المسيحي يمكن ان يقوم به البطريرك الراعي واي دعوة لاحقة من الخارج ام الداخل نتعاطى معها بالمبدأ بايجابية لاننا مقتنعون اننا لن نصل الى نتيجة الا بتأمين الاغلبية المطلقة بحسب الدستور
lebanon 24
30/10/2022 15:33:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي من بعبدا: الأمور بشأن اتفاق ترسيم الحدود مُتجهة على الطريق الصحيح
lebanon 24
30/10/2022 15:33:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي منطقة القبة يقطعون الطريق لهذا السبب
lebanon 24
30/10/2022 15:33:59 Lebanon 24 Lebanon 24
علي حمية: لم أر أي إختلاف بوجهات النظر مع البطريرك الراعي حول الإستحقاقات الدستورية المقبلة وكانت الآراء متطابقة بنسبة 99% (الجديد)
lebanon 24
30/10/2022 15:33:59 Lebanon 24 Lebanon 24
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