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عون: ترسيم الحدود سيسمح لنا باستخراج ثروتنا الوطنية من النفط والغاز التي ستعطينا الرأسمال الكافي لإنقاذ البلاد

Lebanon 24
30-10-2022 | 06:38
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عون: ترسيم الحدود سيسمح لنا باستخراج ثورتنا الوطنية من النفط والغاز التي ستعطينا الرأسمال الكافي لإنقاذ البلاد
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30/10/2022 22:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
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30/10/2022 22:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
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