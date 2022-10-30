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لافروف: جيل جديد من السياسيين الغربيين يحاول التلاعب بطريقة غير مسؤولة بموضوع الأسلحة النووية (الجزيرة)

Lebanon 24
30-10-2022 | 08:31
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