Advertisement

أخبار عاجلة

وفاة مواطن في حادث صدم على أوتوستراد عمشيت

Lebanon 24
30-10-2022 | 08:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حادث سير مروّع على أوتوستراد الجنوب... ماذا عن الجرحى؟
lebanon 24
30/10/2022 22:48:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة ممثل شهير في حادث سير مروّع... ماذا حصل معه أثناء القيادة؟ (صورة)
lebanon 24
30/10/2022 22:48:09 Lebanon 24 Lebanon 24
4 جرحى في حادثي سير على أوتوستراد طبرجا وجونية
lebanon 24
30/10/2022 22:48:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سقطَ من السّماء.. مواطنٌ يختفي في بحر طرابلس بـ"حادثة مُفاجئة"!
lebanon 24
30/10/2022 22:48:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:11 | 2022-10-30
16:05 | 2022-10-30
16:04 | 2022-10-30
16:04 | 2022-10-30
16:03 | 2022-10-30
16:01 | 2022-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website