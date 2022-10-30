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البيت الأبيض: أكثر ما يزعجنا أن مهاجم منزل بيلوسي كان يصرخ بكلمات سمعناها خلال اقتحام 6 كانون الثاني "أين هي نانسي" (الجزيرة)

Lebanon 24
30-10-2022 | 10:29
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