ميقاتي لـ"النهار": المرحلة المقبلة ستكون قائمةً على تصريف الأعمال للاهتمام بتسيير أمور الدولة وشؤون المواطنين والحلّ الأول والأخير يتمثل بانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية سريعاً

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