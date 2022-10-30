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ميقاتي لـ"النهار": المرحلة المقبلة ستكون قائمةً على تصريف الأعمال للاهتمام بتسيير أمور الدولة وشؤون المواطنين والحلّ الأول والأخير يتمثل بانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية سريعاً

Lebanon 24
30-10-2022 | 12:13
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