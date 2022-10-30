ميقاتي: هناك مواضيع عدّة آنية يجب متابعتها مثل الكهرباء والمساهمة في تحسين التغذية وصولاً إلى إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية التي يؤكّد عليها "صندوق النقد"

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