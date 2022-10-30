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ميقاتي: لا بدّ من حضّ مجلس النواب على انتخاب رئيس للجمهورية وقد تبيّن من يريد الخير للبلاد ومن يريد الشرّ

Lebanon 24
30-10-2022 | 12:17
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ميقاتي: لانتخاب رئيس للجمهورية سريعاً وتبيّن من يريد الخير للبلاد ومن يريدُ الشّر
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30/10/2022 22:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: ربما تكون الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الجمعة المُقبل لأن توقيع الترسيم سيكون يوم الخميس وفق ما ذكر رئيس مجلس النواب
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30/10/2022 22:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
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30/10/2022 22:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
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30/10/2022 22:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
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