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ميقاتي لـ"الجديد" عن الوزراء الـ5 المُقاطعين: يستطيعون أن يطلبوا إعفاءهم من مهامهم فإما نعيّن مكانهم وإما يتصرّف في وزاراتهم الوزراءُ بالوكالة
Lebanon 24
30-10-2022
|
13:52
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