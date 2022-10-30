ميقاتي لـ"الجديد" عن الوزراء الـ5 المُقاطعين: يستطيعون أن يطلبوا إعفاءهم من مهامهم فإما نعيّن مكانهم وإما يتصرّف في وزاراتهم الوزراءُ بالوكالة

Lebanon 24