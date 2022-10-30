الرّئيس نجيب ميقاتي عبر "الجديد": الدستور لا يسمح بـ"فراغ" بل هناك شغورٌ رئاسي والدستور واضح بأن مجلس الوزراء يأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الشغور

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