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الرّئيس نجيب ميقاتي عبر "الجديد": الدستور لا يسمح بـ"فراغ" بل هناك شغورٌ رئاسي والدستور واضح بأن مجلس الوزراء يأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الشغور

Lebanon 24
30-10-2022 | 15:32
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