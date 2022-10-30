ميقاتي: لا أسعى لأخذ مكان أي أحد وأسعى للخير في البلاد وتسيير الأوضاع بطريقة صحيحة حتى الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع ما يُمكن

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