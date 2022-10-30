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ميقاتي: رئيس الجمهورية هو لكل لبنان وليس لفريق وأريد وأتمنى أن يكون ينتهي الفراغ بأقصى ما يمكن

Lebanon 24
30-10-2022 | 15:38
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