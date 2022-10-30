ميقاتي: لم أسمع بموضوع مقاطعة مجلس الوزراء واساساً لن ادعو الى جلسة مجلس وزراء الّا اذا كان هناك ما يدعو الى ذلك اي في حالات خاصة والوزراء يستكملون عملهم في وزاراتهم

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