ميقاتي: لا أدّعي انني أستطيع تعيين وزراء جدد وأنا على يقين بأنه ما من وزير سيطلب إعفاءه إذ أن الوزراء في الأساس مستقيلون والبعض يحاول اختلاق قنابل وهمية ولا أريد الدخول في جدل مع أحد

Lebanon 24