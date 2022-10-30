ميقاتي عبر الـ"NBN": إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة لن يغير شيئاً في الواقع لأن الحكومة مستقيلة في الأساس بموجب الدستور وهي تُصرّف الأعمال أصلاً

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