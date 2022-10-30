ميقاتي: في الوقت الحالي لا أرى أمراً يستدعى الدعوة لمجلس الوزراء لكن ذلك قد يحصل في حال اقتضت المصلحة الوطنية ذلك وخصوصاً في الحالات الطارئة

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