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ميقاتي: الوزراء ليسوا في وارد الاعتكاف أو الامتناع عن تسيير شؤون وزاراتهم

Lebanon 24
30-10-2022 | 16:01
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