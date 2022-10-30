Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: لن أدخل بأي جدل مع فخامة الرئيس عون بشأن وقائع ملف تشكيل الحكومة

Lebanon 24
30-10-2022 | 16:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس ميقاتي عن تشكيل الحكومة: "ما عنا شي نحكي العمل بصمت أفضل"
lebanon 24
31/10/2022 04:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: مستمرون في جهودنا لتشكيل الحكومة الجديدة والمطلوب في المقابل مواكبة من جميع المعنيين لهذه الجهود
lebanon 24
31/10/2022 04:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: فخامة الرّئيس منذ البداية لم يكن يرغب بأن أقوم بتشكيل حكومة
lebanon 24
31/10/2022 04:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: عون يُفسّر الدستور على مزاجه وردّ ميقاتي بشأن الحكومة في محلّه
lebanon 24
31/10/2022 04:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:24 | 2022-10-30
20:24 | 2022-10-30
19:56 | 2022-10-30
19:39 | 2022-10-30
18:52 | 2022-10-30
18:51 | 2022-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website