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الرئيس الأوكراني: كمية ضخمة من القمح لبرنامج الغذاء العالمي تنتظر التصدير لأن روسيا تبتز العالم بالجوع
Lebanon 24
30-10-2022
|
18:04
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