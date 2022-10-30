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الرئيس الأوكراني: كمية ضخمة من القمح لبرنامج الغذاء العالمي تنتظر التصدير لأن روسيا تبتز العالم بالجوع

Lebanon 24
30-10-2022 | 18:04
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