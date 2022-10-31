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الخارجية الصينية تدعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن ممارسة سياسة "الاحتواء والقمع" بحق بكين

Lebanon 24
31-10-2022 | 02:32
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