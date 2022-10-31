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الرئاسة الأوكرانية تعلن أن القوات الروسية شنت هجوما واسعا على منشآت الطاقة في عدد من مناطق البلاد

Lebanon 24
31-10-2022 | 03:35
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