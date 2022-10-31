Advertisement

أخبار عاجلة

المنسق الرئاسي الخاص لبايدن لـ"سي إن بي سي": النفط هو كل ما تبقى من اقتصاد روسيا وبوتين دمر اقتصاد بلاده

Lebanon 24
31-10-2022 | 07:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الاقتصاد الألماني ينتقد الولايات المتحدة على طلب "أسعار خيالية" لبيع الغاز لبلاده لتعويض الغاز الروسي (سكاي نيوز)
lebanon 24
31/10/2022 18:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست" عن مصادر أميركية: وقف إمدادات النفط الروسية في الخارج سيلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد الأميركي
lebanon 24
31/10/2022 18:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون لـ"رويترز": استكشاف الغاز هو "الفرصة الأخيرة" للتعافي الاقتصادي
lebanon 24
31/10/2022 18:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي يصف توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بأنه "إنجاز دبلوماسي واقتصادي" (سكاي نيوز)
lebanon 24
31/10/2022 18:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:03 | 2022-10-31
11:56 | 2022-10-31
11:53 | 2022-10-31
11:25 | 2022-10-31
11:23 | 2022-10-31
11:02 | 2022-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website