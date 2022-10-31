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أخبار عاجلة
السعودية: فائض الميزانية من بداية العام الحالي تجاوز 149 مليار ريال (العربية)
Lebanon 24
31-10-2022
|
08:39
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