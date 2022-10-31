الرئيس عون في حديث الى صحيفة "الانباء" الكويتية: توقيع مرسوم استقالة الحكومة لا يتعارض مع الدستور وتوافق القوى السياسية على انتخاب رئيس جديد بعيد المنال حاليا

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