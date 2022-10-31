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الاتحاد الأوروبي: ندين تعليق روسيا لمبادرة الحبوب ونحثها على التراجع عن قرارها واستئناف تنفيذها فورا (الجزيرة)

Lebanon 24
31-10-2022 | 15:35
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