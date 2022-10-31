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بوتين: 35% من الحبوب ذهبت إلى دول أوروبية وفقط من 3 إلى 5% ذهبت إلى دول بحاجة إليها

Lebanon 24
31-10-2022 | 16:23
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