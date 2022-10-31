Advertisement

أخبار عاجلة

بوتين يهدد أوكرانيا بمزيد من الهجمات

Lebanon 24
31-10-2022 | 16:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوتين: على أوكرانيا ضمان عدم تهديد السفن التي تتحرك وفق اتفاق الحبوب
lebanon 24
01/11/2022 00:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة لمجلس الأمن بشأن اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا والهجمات التي استهدفت أسطول البحر الأسود (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/11/2022 00:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير أوكرانيا لدى السعودية لـ"العربية": لن نشارك في مفاوضات مع روسيا يشارك بها بوتين
lebanon 24
01/11/2022 00:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: القيادة الروسية بما في ذلك الرئيس بوتين ما زالت مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا (الشرق)
lebanon 24
01/11/2022 00:46:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:33 | 2022-10-31
18:32 | 2022-10-31
18:30 | 2022-10-31
18:29 | 2022-10-31
18:10 | 2022-10-31
17:38 | 2022-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website