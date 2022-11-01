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رئيس الإدارة الإقليمية في دنيبرو: الدفاعات الأوكرانية تدمر 3 مسيرات انتحارية فوق المنطقة خلال الليلة الماضية (الجزيرة)

Lebanon 24
01-11-2022 | 02:16
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