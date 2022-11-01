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بوتين يُوجّه رسالة للقادة العرب: موسكو مستعدة لتعزيز العلاقات مع الجامعة العربية وجميع دولها الأعضاء (الشرق)
Lebanon 24
01-11-2022
|
06:31
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