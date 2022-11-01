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وزير الدفاع الروسي: قواتنا تحدّ بشكل فعال قدرات القوات الأوكرانية عبر استهداف منشآت البنية التحتية التابعة لها

Lebanon 24
01-11-2022 | 06:43
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