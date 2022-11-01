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الرئيس نجيب ميقاتي لـ"سكاي نيوز عربية": هدفنا انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت وأن يجمع اللبنانيين ولا يفرقهم

Lebanon 24
01-11-2022 | 06:45
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