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وزير الدفاع الروسي: إرسال 87 ألف شخص ممن شملتهم التعبئة الجزئية إلى مناطق القتال بعد خضوعهم للتدريب

Lebanon 24
01-11-2022 | 06:54
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