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وكالة "إنترفاكس" نقلا عن نائب رئيس الوزراء الروسي : روسيا بدأت مبادلة إمدادات المنتجات النفطية مع إيران وسيجري توسيع قائمة المنتجات
Lebanon 24
01-11-2022
|
07:32
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