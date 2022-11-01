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وزير الخارجية العراقية لـ"العربية": نرفض أن يكون العراق ساحة للصراعات الإقليمية والدولية وانتهاك السيادة العراقية غير مسموح

Lebanon 24
01-11-2022 | 07:39
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