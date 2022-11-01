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"سبوتنيك": هاكر "الجوكر" يُعلن عن اختراق نظام التحكم العسكري الأوكراني "دلتا" ويُعلن أنّ الأمر لم يكن سهلاً

Lebanon 24
01-11-2022 | 08:30
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