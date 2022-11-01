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ميشال موسى للـ"أم تي في": لا بُدَّ من التفاهم والحوار بين الفرقاء لانتخاب رئيس للجمهورية والحوار ليس بديلاً عن مجلس النواب

Lebanon 24
01-11-2022 | 09:18
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