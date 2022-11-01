Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: من الضروري إجراء تحقيق مفصل في هجوم كييف على السفن في سيفاستوبول وبوتين أطلع أردوغان على أسباب قرار روسيا تعليق صفقة الحبوب

Lebanon 24
01-11-2022 | 11:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: ندين تعليق روسيا لمبادرة الحبوب ونحثها على التراجع عن قرارها واستئناف تنفيذها فورا (الجزيرة)
lebanon 24
01/11/2022 19:31:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: من غير الممكن تنفيذ صفقة الحبوب من دون مشاركة روسيا
lebanon 24
01/11/2022 19:31:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تعلن استئناف تفتيش السفن بموجب اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا برغم تعليق مشاركة روسيا فيه
lebanon 24
01/11/2022 19:31:13 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: قرار أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة الصادر اليوم لتنسيق عبور السفن بموجب اتفاق الحبوب لا يلزم موسكو
lebanon 24
01/11/2022 19:31:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:27 | 2022-11-01
13:26 | 2022-11-01
13:22 | 2022-11-01
13:21 | 2022-11-01
13:18 | 2022-11-01
12:48 | 2022-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website