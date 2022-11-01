Advertisement

أخبار عاجلة

بوتين خلال اتصال مع إردوغان: روسيا على استعداد لتزويد إفريقيا بكميات كبيرة من الحبوب والأسمدة مجانا (روسيا اليوم)

Lebanon 24
01-11-2022 | 11:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: من الضروري إجراء تحقيق مفصل في هجوم كييف على السفن في سيفاستوبول وبوتين أطلع أردوغان على أسباب قرار روسيا تعليق صفقة الحبوب
lebanon 24
01/11/2022 19:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: قرار أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة الصادر اليوم لتنسيق عبور السفن بموجب اتفاق الحبوب لا يلزم موسكو
lebanon 24
01/11/2022 19:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأميركي: قلقون بشأن مزاعم روسيا عن استعداد أوكرانيا لاستعمال قنابل قذرة (الجزيرة)
lebanon 24
01/11/2022 19:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات خيرسون الموالية لروسيا: أوكرانيا حشدت قوات كبيرة استعدادا لهجوم وشيك
lebanon 24
01/11/2022 19:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:27 | 2022-11-01
13:26 | 2022-11-01
13:22 | 2022-11-01
13:21 | 2022-11-01
13:18 | 2022-11-01
12:48 | 2022-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website