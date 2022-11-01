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وزير الإعلام اليمني: تسرب النفط من خزان صافر سيؤدي لارتفاع سعر الوقود 800% باليمن (العربية)

Lebanon 24
01-11-2022 | 12:48
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