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باسيل: نحن نعطي الثقة لحكومة إذا كنا نُوافق على رئيسها وبرنامجها ونحن نُحدد أسماء وزرائنا

Lebanon 24
01-11-2022 | 15:49
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