Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: مسيرات "حزب الله" كرّست المعادلة التي وضعناها بشأن ترسيم الحدود البحرية ولم يكن هناك إتفاق لولا الحزب

Lebanon 24
01-11-2022 | 16:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء إسرائيل: اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان "ضربة كبيرة" لحزب الله
lebanon 24
02/11/2022 01:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24
السيّد نصرالله: "ساقبت" أنه في اليوم الذي نفتتح فيه معرض "أرضي" وصلنا الى النتيجة النهائية في ترسيم الحدود البحرية
lebanon 24
02/11/2022 01:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"التقدمي": إتفاق ترسيم الحدود البحرية لا يعني على الإطلاق الخروج من هدنة العام 1949
lebanon 24
02/11/2022 01:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤولين لبنانيين: "حزب الله" وافق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والأخيرة قد تعلن موافقتها النهائية في غضون 3 أسابيع
lebanon 24
02/11/2022 01:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:34 | 2022-11-01
17:24 | 2022-11-01
17:22 | 2022-11-01
17:14 | 2022-11-01
17:11 | 2022-11-01
17:10 | 2022-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website