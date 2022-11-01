باسيل عن دعوة بري للحوار: أنا أؤيد كل دعوة للحوار لكنني لا أستطيع الذهاب إلى أحد يشتمني والموضوع يجب ان يعالج وبرّي هزم اللبنانيين ولم يهزمنا

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