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باسيل عن دعوة بري للحوار: أنا أؤيد كل دعوة للحوار لكنني لا أستطيع الذهاب إلى أحد يشتمني والموضوع يجب ان يعالج وبرّي هزم اللبنانيين ولم يهزمنا

Lebanon 24
01-11-2022 | 16:44
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باسيل: ندعو للحوار ونعتقد على المستوى المسيحي يمكن ان يقوم به البطريرك الراعي واي دعوة لاحقة من الخارج ام الداخل نتعاطى معها بالمبدأ بايجابية لاننا مقتنعون اننا لن نصل الى نتيجة الا بتأمين الاغلبية المطلقة بحسب الدستور
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