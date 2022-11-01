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باسيل: السفيرة الأميركية طلبت مني فك الإرتباط بيني وبين حزب الله وإعلان موقف واضح قبل فرض العقوبات وبومبيو طلب ذلك من الرئيس عون

Lebanon 24
01-11-2022 | 16:46
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