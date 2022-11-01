باسيل: ما ضرب اتفاق معراب هو الخيانة التي تعرضنا لها من قبل "القوات اللبنانية" وانقلابها على الرئيس سعد الحريري عام 2017 وهذا الأمر كان انقلاباً على عون وعهده

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