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وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو بدأ في إجراء اتصالات مع رؤساء الأحزاب المحسوبة على معسكره

Lebanon 24
01-11-2022 | 16:55
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