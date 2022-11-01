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باسيل: لا أعرف متى أزور سوريا ونعد أمراً "يليق" بالزيارة مشرقياً والأكيد أنه سيكون هناك لقاء مع الرئيس بشّار الأسد

Lebanon 24
01-11-2022 | 17:04
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للمرة الأولى منذ 10 سنوات... وفد من "حماس" في سوريا للقاء الأسد
lebanon 24
02/11/2022 01:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: تحدثنا بموضوع الرئاسة خلال اللقاء مع السيد نصرالله وهو لم يتمن عليّ أي شيء في ملف الرئاسة بل قدم فكرة استراتيجية أساسها أنه لدى "حزب الله" ثقة بي وبسليمان فرنجية
lebanon 24
02/11/2022 01:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: أنا لست مرشحاً للرئاسة "أنا أذكى من أنه اعمل هيك" وانا مع فكرة الرئيس التوافقي وتوفير العذابات على البلد
lebanon 24
02/11/2022 01:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: ما ضرب اتفاق معراب هو الخيانة التي تعرضنا لها من قبل "القوات اللبنانية" وانقلابها على الرئيس سعد الحريري عام 2017 وهذا الأمر كان انقلاباً على عون وعهده
lebanon 24
02/11/2022 01:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
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