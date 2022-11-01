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باسيل: يحاولون اتهامنا بالعدائية للسعودية والطائفة السنية واتفاق الطائف لكن الامر غير صحيح فنحن اليوم الوحيدون الذين يدافعون عن الطائف

Lebanon 24
01-11-2022 | 17:05
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