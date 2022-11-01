باسيل: تحدثنا بموضوع الرئاسة خلال اللقاء مع السيد نصرالله وهو لم يتمن عليّ أي شيء في ملف الرئاسة بل قدم فكرة استراتيجية أساسها أنه لدى "حزب الله" ثقة بي وبسليمان فرنجية

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