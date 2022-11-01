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باسيل: قائد الجيش كان متفرجاً على انقلاب 17 تشرين ونحن لسنا مع تعديل الدستور وقيادة الجيش لا يجوز ان تصبح هي وحاكمية المركزي ورئاسة مجلس القضاء الاعلى منصة للرئاسة

Lebanon 24
01-11-2022 | 17:34
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