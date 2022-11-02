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وزير دفاع بيلاروس: ينصب تركيزنا على تنفيذ مجموعة كاملة من تدابير الردع الاستراتيجية لمواجهة "استفزازات" الغرب

Lebanon 24
02-11-2022 | 00:18
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